Medier: Trump-ansatte hadde hyppig kontakt med russisk etterretning

Opplysningene stammer fra kilder i amerikansk politi og etterretning, som ofte overvåker telefonsamtalene til russiske tjenestemenn og etterretningsfolk.

Medlemmer av Trumps valgkamp-stab og andre Trump-medarbeidere var gjentatte ganger i fjor i kontakt med russiske etterretningsansatte, opplyser fire tidligere og nåværende embetsmenn til New York Times. Kildene sier omfanget av kommunikasjonen gjorde dem svært bekymret.

Amerikansk etterretning oppdaget kontakten omtrent samtidig som de fant bevis for at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA med datatyverier og lekkasjer. Målet skal delvis ha vært å hjelpe Trump i valgkampen.

Ingen bevis for samarbeid

Selv om kontakten skal ha vært omfattende, er det ikke kommet fram bevis for at Trumps folk samarbeidet med russerne da de angivelig prøvde å påvirke valget.

Mens New York Times slår fast at Trump-medarbeiderne kommuniserte med russiske etterretningsansatte, opplyser CNNs kilder at kontakten omfattet russere som mistenkes for å ha forbindelse til landets etterretning. Ingen av mediene kjenner innholdet i samtalene.

At folk tilknyttet amerikanske valgkamper snakker med representanter for utenlandske regjeringer, er ikke uvanlig. Det som er uvanlig i dette tilfellet, er omfanget og hyppigheten.

I tillegg kom Trump med flere oppsiktsvekkende uttalelser om Russland i løpet av valgkampen. I en tale i fjor sommer sa presidentkandidaten at han håpet russisk etterretning hadde stjålet informasjon fra Hillary Clintons epostkonto og at dette ville bli offentliggjort.

– Absurde anklager

Én av Trump-medarbeiderne som blir navngitt i forbindelse med saken, er Paul Manafort. Han var i en periode Trumps valgkampleder, men trakk seg etter anklager om å ha drevet ulovlig lobbyvirksomhet for prorussiske ukrainske politikere.

– Dette er absurd. Jeg har ingen peiling på hva dette dreier seg om. Jeg har så langt jeg vet aldri snakket med russiske etterretningsagenter, sier han til New York Times og legger til:

– Det er ikke slik at disse menneskene bærer navnelapper der det står at de er russiske etterretningsagenter.

I tillegg til Manafort blir Trumps tidligere rådgiver Roger Stone og den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn nevnt. Saken granskes av det føderale politiet FBI.

Republikanere krever gransking

Flynn trakk seg denne uken i kjølvannet av sin kontakt med Russlands ambassadør til Washington. Flynn og ambassadøren skal ha diskutert sanksjoner som daværende president Barack Obama innførte mot Russland. Formålet med sanksjonene var å straffe Russland for landets antatte forsøk på å påvirke valgkampen i USA.

Det demokratiske partiet krever en grundig gransking av Flynns kontakt med Russland, og flere republikanske senatorer har sluttet seg til kravet.

– Jeg ønsker å vite om general Flynn gjorde dette alene, eller om han ble instruert av noen andre til å gjøre det, sa republikaneren Lindsey Graham tirsdag.

Tre kongress-komiteer er allerede i gang med granskinger av kontakten mellom Trumps medarbeidere og russiske tjenestemenn. Trump har tidligere benektet at noen i hans valgkamp-stab var i kontakt med russiske tjenestemenn før valget, og dette ble så sent som tirsdag gjentatt av presidentens pressetalsmann Sean Spicer.

(©NTB)