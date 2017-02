Tyrkia og Syria opprettet demilitarisert sone ved al-Bab

Ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet er den demilitariserte sonen sør for al-Bab mellom 500 og 1.000 meter bred og et resultat av heller uvanlige forhandlinger mellom regimet i Damaskus og opprørerne.

IS inntok al-Bab i november 2013, og i august i fjor innledet tyrkiske regjeringsstyrker en offensiv for å drive dem ut av byen, som ligger få mil fra grensa til Tyrkia.

Minst 67 tyrkiske regjeringssoldater er drept i offensiven, der det også deltar tyrkisk-støttede opprørere. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevdet i helgen at de tyrkiske styrkene og deres allierte hadde nådd sentrum av byen.

Samtidig med den tyrkiske offensiven, rykker syriske regjeringsstyrker fram mot al-Bab fra sør. Frykt for at det skal ende med sammenstøt mellom dem, ligger bak avtalen som nå er inngått.

Hvem som skal kontrollere al-Bab når IS er drevet ut av byen, gjenstår å se. De tyrkisk-støttede opprørerne er ingen venner av president Bashar al-Assads regime, og de syriske regjeringsstyrkene kommer neppe til å godta at en ny opprørsgruppe tar kontroll over al-Bab.

