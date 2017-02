Trump tar neppe innreiseforbudet til Høyesterett

Domstolen i Seattle som innførte den midlertidige opphevelsen av innreiseforbudet, mottok mandag en uttalelse fra justisdepartementet i saken:

– På det nåværende tidspunkt mener saksøkte at den riktige veien å gå er å vente med videre behandling i retten.

Dermed ser det ut til at justisdepartementet, som representerer president Donald Trump i saken, likevel ikke anker opphevelsen til høyesterett.

Det avgjøres nå om en utvidet ankedomstol, med elleve i stedet for tre dommere, skal se på argumentene for og imot en midlertidig opphevelse. Samtidig fortsetter forberedelsene i forkant av det opprinnelige søksmålet, der delstatene Washington og Minnesota saksøkte staten og mente presidentordren som inkluderer innreiseforbudet, bryter med loven.

Ber dem vente

Det var i påvente av endelig rettslig behandling av søksmålet at dommer James Robart i Seattle-domstolen besluttet å oppheve innreiseforbudet midlertidig, en avgjørelse Trump-administrasjonen anket og tapte.

Justisdepartementet har i mandagens skriv bedt dommer Robart om ikke å foreta seg noe i det opprinnelige søksmålet før en ny ankedomstol eventuelt har behandlet midlertidig oppheving av innreiseforbudet. Saksøkerne Washington og Minnesota er uenig i dette og mener sakene fint kan gå parallelt.

Selvmotsigelse

Robart sier seg mandag enig med saksøkerne og ber begge parter i søksmålet forberede seg i saken som vil avgjøre om opphevingen av innreiseforbudet skal bli permanent.

I sin anmodning om å vente skrev justisdepartementet at det ikke var noen grunn til å forte seg i saken. Robart kommenterer at den holdningen overrasker ham, ettersom presidenten selv har tvitret til sine motstandere "VI SEES I RETTEN, RIKETS SIKKERHET STÅR PÅ SPILL!", en uttalelse som tyder på at Trump faktisk syns det haster.

