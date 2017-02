Mnuchin og Shulkin godkjent av Senatet

Mandag ble Mnuchin godkjent som USAs finansminister med 53 mot 47 stemmer, mens legen David Shulkin fikk 100 mot 0 stemmer da han ble stemt inn som minister med ansvar for saker som angår krigsveteraner.

Demokratene mener Mnuchin tjente seg rik under finanskrisen ved å tvangsselge familiers hjem og klaget på hans håndtering av saken.

Mnuchin var tidligere en del av en gruppe som kjøpte opp selskapet IndyMac og endret navn til OneWest. De klarte å snu selskapet og solgte det med overskudd i 2014. Mnuchin har selv sagt at han jobbet hardt under finanskrisen for å hjelpe huseiere med å refinansiering slik de kunne beholde hjemmene sine.

Shulkin er den første ikke-veteranen som leder landets nest største departement. Han har en mer moderat tilnærming enn hva president Donald Trump foreslo for departementet under valgkampen.

