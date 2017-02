Larveinvasjon har utløst krisemøte i Harare

Skadedyret har allerede ødelagt avlinger i Zambia, Zimbabwe, Sør-Afrika og Ghana, og det er også kommet rapporter om at Malawi, Mosambik og Namibia er rammet.

Ifølge eksperter er det første gang at larvearten Spodoptera frugiperda, som gjerne kalles "fall armyworm", rammer vekster i Afrika. Arten stammer opprinnelig fra det amerikanske kontinentet.

Ifølge David Phiri i FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) utgjør larven "en enorm trussel mot matsikkerheten".

– Vi må bruke våre kollektive kapasiteter til å etablere systemer som vil styrke bøndenes evne til å stå imot, sa Phiri da møtet åpnet tirsdag.

Ekspertene skal nå tilbringe tre dager i Harare for å pønske ut en plan for å bekjempe skadedyret.

De første larvene ble sett i Nigeria og Togo i fjor. En teori er at de ankom Afrika via at passasjerfly fra Sør-Amerika eller via importerte planter. Larvene spiser mais, hvete, hirse og ris, som er svært viktige næringsmidler i det sørlige og østlige Afrika – en region der mange områder sliter med matmangel etter flere år med tørke.

