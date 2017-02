Knausgård vinner svensk pris og kritiserer Norge

Etter at han ble separert fra Linda Boström Knausgård har Karl Ove Knausgård valgt å bli på Österlen og sier ifølge Expressen at han ikke kan se at han noensinne vil flytte tilbake til Norge.

– Jeg har fått et annet syn på Norge, og mye av det dere svensker syns er jo sant: nordmenn mangler en slags profesjonalitet, de er litt mer barnslige, litt uformelle.

– Jeg merker også at folk i Norge vet veldig lite om Sverige, sier han videre og lister opp eksempler som manglende norsk innsikt i svensk flyktningproblematikk og feminisme.

Knausgård får kulturprisen for framstående kulturkritikk og beskrives som en av verdenspressens mest etterspurte penner, «outsideren som står i sentrum, i evig kamp mot tidsånden og seg selv. Fra sjelens Amerika til årstidene på Österlen er hans ild den største i Norden".

– Jeg ble glad! Det er den første prisen jeg har fått i Sverige, der jeg føler at jeg har vært omstridt.

– Med denne prisen føler jeg at jeg har fått anerkjennelse i Sverige.

I år er det 60. året den svenske avisen deler ut kulturprisene.

