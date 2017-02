Japan protesterer mot russiske øynavn

De fem ubebodde øyene har blitt oppkalt etter generaler og andre framtredende navn fra daværende Sovjetunionen, melder japanske medier.

– Navnene strider mot vårt lands ståsted og er svært beklagelig. Japan protesterte formelt mandag via en diplomatisk kanal, sa den japanske regjeringstalsmannen Yoshihide Suga på en pressekonferanse tirsdag.

Kurilene er kontrollert av Russland, men Japan gjør krav på deler av øygruppen, som i Japan kalles De nordlige territoriene.

Konflikten har vært uløst siden 1945 da sovjetiske styrker tok kontroll over noen av øyene etter Japans nederlag i verdenskrigen. På grunn av konflikten har de to landene ennå ikke formelt skrevet under på noen fredsavtale etter krigen.

Statsminister Shinzo Abe og Russlands president Vladimir Putin gjorde i desember et nytt forsøk på å løse konflikten, men etter to dager med møter, måtte de konstatere at striden ennå er uløst. Partene ble imidlertid enige om økonomisk samarbeid.

Suga sa tirsdag at Russlands navngivning til fem øyer ikke vil berøre noen deler av de bilaterale samtalene. Forhandlingene vil fortsette, sa han.

