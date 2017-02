Fire drept av bilbombe i Bagdad

– Eksplosjonen ble forårsaket av en bombe i en bil som sto parkert på et industriområde, opplyser en talsmann for irakisk politi.

Det ligger mange bilverksteder og andre virksomheter i Bayaa-området, der det bor både sunni- og sjiamuslimer.

Minst fire mennesker ble drept i eksplosjonen og 14 ble såret, bekrefter sykehuskilder.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bilbomben, men den ytterliggående islamistgruppen IS som nå er under press i Mosul, har stått bak en rekke selvmordsaksjoner og bilbomber de siste månedene.

