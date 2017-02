Britisk regjering vil ikke nekte Trump dronningmøte

Rundt 1,8 millioner briter har signert oppropet, som ble lansert etter at statsminister Theresa May inviterte Trump til Storbritannia.

Det britiske utenriksdepartementet fastslo tirsdag at den amerikanske presidenten skal mottas som en statsleder på alle mulige måter, noe som også betyr at han skal møte dronning Elizabeth.

I oppropet tas det til orde for at Trump får lov til å komme på besøk til Storbritannia som USAs president, men uten at det offisielt blir regnet som et statsbesøk.

Selv om regjeringen avviser kravet, skal saken opp til debatt i Parlamentet neste mandag. Regjeringen har plikt til å svare på ethvert opprop med over 10.000 underskrifter.

Datoen for Trumps besøk til Storbritannia er ennå ikke fastsatt.

