Beboere ved Oroville-demningen kan dra hjem

– Vi kan bli nødt til å be folk om å dra igjen om situasjonen endrer seg, sier sheriff Kory Honea i Butte Country tirsdag.

De som ønsker å dra tilbake til hjemmene sine nær den ødelagte demningen, blir bedt om å være forberedt på å få en ny beskjed om å dra.

De 188.000 innbyggerne kommer fra åtte byer i tre fylker nær demningen. Snøsmelting og kraftig regnvær har ført til at reservoarets kapasitet har nådd 100 prosent. I forrige uke begynte myndighetene derfor å slippe ut vann via de to sidekanalene for å redusere vannmengdene. Men det ble avdekket et stort hull i en av sidekanalene og påfølgende erosjonsskader i terrenget, noe som har ført til frykt for at ukontrollerte mengder vann kan flomme ned mot bebygde områder. Det er også avdekket skader på den andre sidekanalen.

Demningen ligger 105 kilometer nord for delstatshovedstaden Sacramento og nær byen Oroville, med 16.000 innbyggere. Demningen ble bygget på 1960-tallet og er med sine 235 meter den høyeste i USA.

