– Russland blander seg inn i fransk valgkamp

– Russiske nettsider forsøker å hjelpe de mer prorussiske kandidatene i Frankrikes valgkamp, sier Richard Ferrand, generalsekretær i Macrons nystiftede sentrumsparti En Marche (Fremad).

– Amerikanerne oppdaget det, men det skjedde for sent, føyer han til.

Han mener det er Macrons ønske om et sterkt EU som gjør at russerne forsøker å minske Macrons sjanser til å vinne valget, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ferrand anklager både nettstedet Sputnik og nyhetskanalen Russia Today, begge statskontrollerte medier, for å spre falske nyheter daglig. Disse blir deretter plukket opp og spredt av andre medier, ifølge generalsekretæren.

– Dataangrep

Han sier også at Macrons valgkamp er blitt rammet av "hundrevis, kanskje tusenvis" av dataangrep, som kan spores til ulike steder i Russland.

Det er første gang det fremsettes en direkte anklage om russisk innblanding i det franske presidentvalget, som skal avholdes i april og mai.

Russia Today har avvist anklagene.

– Det virker som om det er blitt akseptabelt å fremme slike alvorlige anklager mot Russia Today uten at det presenteres bevis for å underbygge dem, i tillegg til at begrepet "falske nyheter" kan brukes til å stemple enhver melding som man oppfatter som uheldig, heter det i en uttalelse fra nyhetskanalen.

WikiLeaks

Den russiske avisen Izvestia har også sitert uttalelser fra WikiLeaks' grunnleger Julian Assange, som har sagt at WikiLeaks har "interessant informasjon" om Macron.

I forrige uke avviste Macron rykter om at han har vært utro mot sin kone ved at han har hatt et seksuelt forhold til en mann.

Den konservative presidentkandidaten François Fillon, som regnes som en mer prorussisk kandidat, var tidligere favoritt til å vinne valget. Men han har dalt på meningsmålingene etter at en fransk ukeavis meldte at han på statens regning har lønnet sin kone som parlamentarisk assistent i årevis, uten at han kan dokumentere hva hun konkret har gjort.

Nå ligger Macron og høyrenasjonalisten Marine Le Pen best an til å gå videre til annen valgrunde 7. mai.

Le Pen har også lovet å sørge for et godt forhold mellom Frankrike og Russland hvis hun blir valgt.

