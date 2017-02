Romania skal holde folkeavstemning om korrupsjon

President Klaus Iohannis iverksatte mandag prosedyrene som skal lede fram til en folkeavstemning. Ordlyden i forslaget som velgerne skal stemme ja eller nei til, er ennå ikke klart, og dato er foreløpig ikke bestemt. Men Iohannis framholder at det er viktig at velgerne får anledning til å si sin mening om saken.

Iohannis har selv vært blant dem som har markert seg i kampen mot korrupsjon, og han har også bedt den sosialdemokratiske regjeringen endre kurs som følge av masseprotestene.

Demonstrasjonene startet for snart to uker siden etter at regjeringen vedtok et hastedekret som skulle avkriminalisere visse former for underslag, såfremt beløpet var under en viss sum. Som følge av protestene ble vedtaket opphevet, og regjeringen har varslet at det vil utarbeide et nytt forslag som skal legges fram for nasjonalforsamlingen.

Regjeringens forsøk på å avkriminalisere visse former for korrupsjon i det offentlige, skjedde samtidig som lederen for regjeringspartiet PSD, Liviu Dragnea, står tiltalt for korrupsjon.

