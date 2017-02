Pakistan får refs for tvangsretur av afghanere

Pakistan tvinger hundretusener av afghanske flyktninger tilbake til sitt hjemland der de risikerer å havne i krigshandlinger eller havne i dyp fattigdom, heter det i rapporten fra HRW.

Pakistanske myndigheter mener mange av angrepene i Pakistan kan kobles til Afghanistan, og sikkerhetssituasjonen førte i fjor til at myndighetene trappet opp innsatsen for å sende afghanere ut av landet, ifølge rapporten.

– En giftig blanding av trusler om deportasjon og politiovergrep har tvunget over 600.000 afghanske flyktninger i Afghanistan til å dra hjem i 2016, heter det i rapporten.

Pakistan har i flere tiår blitt sett på som et trygt naboland for over 2 millioner afghanske flyktninger som har flyktet fra krigshandlinger i nabolandet.

Stengte skoler

Afghanske flyktninger som har blitt intervjuet av HRW har fortalt om daglige utpressinger fra pakistansk politi, vilkårlige pågripelser, politiaksjoner mot afghanske boliger, økende usikker juridisk status, utestenging av afghanske barn i pakistanske skoler, og stenging av afghanske flyktningskoler.

HRW oppfordrer pakistanske myndigheter til å la registrerte afghanske flyktninger få bli i landet inntil det er trygt for dem å dra hjem.

HRW kritiserer i den samme rapporten FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for ikke å ha gitt uttrykk for bekymring rundt meldinger om tvangsreturer. UNHCR Har doblet pengestøtten til hver flyktning fra 200 til 400 dollar, men har ikke tatt til motmæle mot tvangsreturer, heter det i HRWs rapport.

Stort omfang

– Pengestøtten er ensbetydende med en bestikkelse for å overtale motvillige afghanere til å dra fra Pakistan. Dette er verdens største ulovlige masseretur av flyktninger i nyere tid, slår HRW fast.

UNHCR bør "slå fast at enhver støtte FN kan gi til afghanske flyktninger som drar hjem i 2017, skal være tatt på humanitært grunnlag for å minske problemer som utsendelse medfører, og ikke som et utslag for støtte til pakistanske myndigheters ståsted", heter det i rapporten.

– UNHCR har sviktet i arbeidet med å sikre at flyktninger blir godt nok informert om tilstanden i hjemlandet før de får anledning til å fatte en beslutning. Og uavhengig av situasjonen i Afghanistan, er det slik at et stort antall flyktninger som dro fra Pakistan i første halvår 2016, ikke gjorde det frivillig.

Derfor har UNHCR i realiteten avskaffet sitt mandat om å beskytte flyktninger ved i realiteten å støtte Pakistans masseutdrivelse, og på den måten er UNHCR medskyldig i disse handlingene, slår HRW fast.

