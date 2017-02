Australsk landsby utslettet i skogbrann

–Jeg antar at de fleste bygninger i Uarbry er ødelagt og eller tilintetgjort, sier sjef Shane Fitzsimmons for de lokale brannmyndighetene. Brannen var så destruktiv at den skapte sitt eget lyn- og tordenvær og regnet glødende kull.

Skogbrannen er ute av kontroll og raser videre ved byen Dunedoo, som ligger rundt 350 kilometer nordvest for Sydney. Siden fredag har rundt 2.500 brannmannskaper kjempet mot mer enn 200 branner, som har ødelagt hus og hjem, buskap og landbruksmaskiner i ulike deler av New South Wales.

To brannmenn er alvorlig skadd og innlagt på sykehus. Fitzsimmons sier det er utrolig at ingen liv har gått tapt.

Det har de siste dagene vært ekstremt varmt i delstaten, og det er blitt satt nye varmerekorder flere steder. Mandag er det kjøligere, og redningsmannskaper håper det kan bidra til å få kontroll over brannene før det igjen blir varmere senere i uken.

