AfD kan ekskludere delstatsleder

Det var i forrige måned at Björn Uwe Höcke, AfDs leder i Thüringen, henviste til holocaust-minnesmerket i Berlin som "et skammens monument". Han tok til orde for at Tyskland må slutte med forsoningen av landets nazifortid. Tyskland burde innta en mer positiv holdning til sin historie, sa han.

I talen til AfDs ungdomsfløy sa han at alle de stadige påminnelsene om Tysklands fortid gjør at tyskerne føler seg som et folk som er blitt brutalt erobret.

Partiledelsen viste mandag i en telefonkonferanse til disse uttalelsene og tok til orde for å kaste Höcke ut av partiet.

– Tiltaket kommer etter en grundig juridisk undersøkelse og gjennomgang av talen han holdt 17. januar i Dresden, sier partiets talsmann Christian Lüth.

Lüth legger til at en voldgiftsdomstol i Höckes hjemstat Thüringen må fatte den endelige avgjørelsen før AfD kan gjennomføre eksklusjonen.

AfD forsøker å posisjonere seg til valget i Tyskland. Partiet ligger nå som tredje største på meningsmålingene.

