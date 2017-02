Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt missil

Missilet, som har en rekkevidde på mellom 1.000 og 3.000 kilometer, ble sendt opp litt før klokka åtte søndag morgen fra flybasen Banghyon. Det skal ha vært rettet mot Det japanske hav.

– Akkurat hvilken type missil det dreier seg om er foreløpig ikke ukjent, sier en talsperson for forsvarsdepartementet i Sør-Korea til AFP.

Nyhetsbyrået Yonhap melder at militæret i Sør-Korea mistenker at det var en mellomdistanserakett av typen Musudan. Nord-Korea testet i oktober to Musudan-raketter fra samme flybase.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.

