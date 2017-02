IMF har tro på amerikansk økonomi

Lagarde, som leder Det internasjonale pengefondet (IMF), understreker at man foreløpig vet lite om hva som vil skje i USA, men ut fra det hun vet, tror hun at det er grunn til optimisme i USA.

Hun spår at det under Trump trolig kommer både en skattereform og mer investering i infrastruktur, og begge deler vil kunne bidra til økt vekst. Men hun legger ikke skjul på at andre land kan få seg en baksmell på grunn av USAs politikk.

– Det var de gode nyhetene. Det som er mer bekymringsfullt, er at det vil ha konsekvenser for resten av verden, og det ser vi, sa hun under et toppmøte i Dubai søndag.

I januar oppjusterte IMF sitt anslag over ventet vekst i USA både for inneværende år og neste år. I år er det ventet en vekst på 2,3 prosent, mens den neste år anslås å bli på 2,5 prosent.

Verdensbanken har ennå ikke endret anslagene sine fordi den mener det fortsatt er usikkert hva slags politikk Trump-administrasjonen vil føre.

Det var nye forslag om skattekutt som torsdag fikk USA-børsen til å sette ny rekord. Både Dow Jones og Nasdaq-indeksen endte med en oppgang på 0,6 prosent etter at Trump kunngjorde at han innen to-tre uker vil legge fram en "fenomenal" plan for skattekutt.

