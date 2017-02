Utestengte starter nytt parti i Sverige

SDUs tidligere leder Gustav Kasselstrand og nestleder William Hahne ble ekskludert fra moderpartiet i april 2015 etter anklager om tilknytning til rasistiske og nynazistiske grupper. Nå er en søknad om å registrere partinavnet «Alternativ for Sverige» innsendt til valgmyndighetene, melder Sveriges Radio.

Noen måneder etter utestengelsen i 2015 ble ytterligere seks medlemmer kastet ut av SD, alle med koblinger til ungdomspartiet. To av dem, Jessica Ohlson og Adam Berg, er med på det nye partiprosjektet.

Partiet vil stille til kommunevalg i Stockholm og «etter hvert europaparlamentsvalg og riksdagsvalg».

Sist lørdag var Kasselstrand, Hahne, Ohlson og Berg vertskap for en minglekveld, som ifølge invitasjonen var en anledning som vil «gå inn i historien". Der ble rundt 80 personer presentert for det nye partiet i et lokale på Östermalm i Stockholm. Det skal ikke være fastsatt hvilke saker partiet skal løfte fram, men grunnleggerne er kjent for å være feministkritikere og for å ville styrke forsvaret. På arrangementet fikk for øvrig SD kritikk for å være for kompromissvillige i innvandringsspørsmål.

(©NTB)