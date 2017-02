Mann mistenkt for trippeldrap i Skåne

Politiet hadde først ikke mistanke om at de tre mennene hadde blitt utsatt for en forbrytelse. Men lørdag morgen kunne politiet melde at en mann er pågrepet mistenkt for det som kan være et trippeldrap.

De tre døde ble funnet fredag etter at en privatperson varslet politiet like etter klokka 11. Den mistenkte ble pågrepet fredag ettermiddag.

Politiet opplyser at det fortsatt finnes uklare omstendigheter som må utredes.

