Uber ut mot ny dansk drosjelov

Ubers talsmann i Danmark, Kristian Agerbro, mener loven er et tilbakeslag "ikke bare for Uber, men for hele Danmark".

Den krever at biler som brukes som drosjer, er utstyrt med taksametre og setesensorer. Forslaget støttes av et flertall av representantene i det danske Folketinget og ble lagt fram torsdag, men det er foreløpig uklart når det skal stemmes over.

Danske påtalemyndigheter mener at Uber driver tilnærmet piratdrosjevirksomhet.

Ubers biler bestilles via en app på mobiltelefonen. Ifølge Agerbro har selskapet rundt 2.000 "aktive sjåfører" i Danmark, og om lag 300.000 personer har lastet ned appen. Han mener det nye lovforslaget er et tilbakeskritt ettersom det er basert på det han mener er foreldet teknologi.

– Vi har tenkt å bli værende og kjempe her i Danmark. Det danske markedet er viktig for oss, og vi ser en stor oppbakking fra brukerne og sjåførene, sier Agerbro fredag.

