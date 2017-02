Putin ønsker Trump-møte i Slovenia

Putin mener Slovenia er et "utmerket" sted for mulige samtaler med Trump, siden landet også er førstedame Melania Trumps hjemland.

– Det er selvsagt ikke bare avhengig av oss, men vi er klare for en samtale, sa Putin, som uttalte seg like etter et møte i Kreml med sin slovenske kollega Borut Pahor.

Den russiske presidenten sa at han ser fram til å høre hva Trump vil gjøre for å reparere det anstrengte forholdet mellom de to landene. Putin selv ønsker at forholdet skal " repareres på alle områder."

– Det dreier seg om handel og økonomiske bånd, saker knyttet til sikkerhet og konfliktfylte deler av verden, og kampen mot terror. Sammen kan vi bidra til å løse disse sakene, sa Putin.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov uttalte at også han ser fram til en mulig samtale med sin amerikanske kollega Rex Tillerson. De to skal delta på sikkerhetskonferansen i Tyskland neste uke. Lavrov sa til TV-kanalen NTV at Putin og Trump er blitt enige om å møtes, og at de har bedt diplomater om å avtale tid og sted.

(©NTB)