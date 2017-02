USAs utenriksminister til Mexico

Det skal ikke være satt noen dato for besøket ennå. Utenriksminister Luis Videgaray bekreftet planene for møtet da han var på besøk i Washington.

Forholdet mellom USA og Mexico har fått en tøff start under president Donald Trump. Mexicos president Enrique Peña Nieto avlyste nylig sitt besøk til Washington da Trump insisterte på at Mexico skal betale for muren han har lovet å bygge langs grensen mellom landene. Mexico har svart at det ikke kommer på tale å betale for muren, hvorpå Trump uttalte at da ville han finansiere byggverket med inntekter fra økte tollsatser på import fra Mexico.

Ifølge talsmannen til Videgaray er det ingen i Mexicos regjering som jobber for å få på plass en ny dato for et USA-besøk for presidenten.

