Tyskland med rekordhøyt handelsoverskudd

Ifølge tall fra Tysklands statistiske sentralbyrå Destatis økte eksporten i Europas største økonomi med 1,2 prosent fra året før, mens importen økte med 0,6 prosent fra 2015.

Eksporten til andre EU-land økte med 2,2 prosent, mens eksporten til land utenfor EU falt med 0,2 prosent.

USA var i 2015 Tysklands største handelspartner. Tyskland eksporterte langt mer til USA enn de importerte fra landet, men valget av Donald Trump kan komme til å endre på dette.

Trumps rådgiver Peer Navarro anklaget i forrige måned Tyskland for å utnytte det han betegnet som "en grovt undervurdert" euro for å fremme sin egen eksport.

– Politikerne og næringslivet i Tyskland må ta president Donald Trump på alvor. Han forstår bare klar tale. Det må gjøres klart for Trump at han har mer å tape enn det vi har, sier lederen for det tyske eksportrådet, Anton Börner.

