Tyrkiske soldater drept i russisk feilbombing

Russiske kampfly skal ved en feil ha rammet bygningen hvor soldatene oppholdt seg ved byen al-Bab. Elleve tyrkiske soldater ble såret i angrepet.

Al-Bab er ekstremistgruppa IS' siste bastion i Aleppo-provinsen, og byen er beleiret av regimestyrker, andre opprørere og tyrkiske styrker.

Russlands president Vladimir Putin ringte raskt sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan etter feilbombingen. Kreml opplyser at Putin overbrakte sine kondolanser i forbindelse med den "tragiske hendelsen".

Forsoning

Nyheten om feilbombingen kom samtidig som det ble holdt begravelser i Tyrkia for fem andre soldater som ble drept i et IS-angrep dagen før.

Det tyrkiske forsvaret opplyser at Tyrkia og Russland gjennomfører en felles etterforskning av bombeangrepet.

Tyrkia og Russland har nylig reparert forholdet mellom landene, som var svært anspent etter den tyrkiske nedskytningen av et russisk fly nær grensen til Syria for to år siden.

De to landene sto sammen bak forhandlingene som førte fram til en våpenhvileavtale mellom regjeringen og flere opprørsgrupper i slutten av desember. Mens Russland støtter Syrias regjering, har Tyrkia lenge støttet opprørere i landet.

I januar ble fredsarbeidet videreført med fredssamtaler i Kasakhstans hovedstad Astana.

Harde kamper

Forsoningen mellom Russland og Tyrkia kunne ha stått i fare i desember, da den russiske ambassadøren i Ankara ble skutt og drept. Gjerningsmannen var en tyrkisk politimann.

Men også da var begge parter innstilt på å legge hendelsen bak seg. Den døde ambassadøren ble hedret med en seremoni på flyplassen i Ankara før han ble fløyet hjem til Russland.

Kampene ved al-Bab er de hardeste som Tyrkia har deltatt i siden landet i fjor sendte bakkestyrker og tyrkisk-støttede opprørere inn i Syria. De ytterliggående islamistene i IS holder fortsatt stand, selv om de er hardt presset.

Både Russland og Tyrkia har gjennomført flyangrep i området. Til sammen skal Tyrkia ha mistet nærmere 70 soldater i Syria-operasjonen, som er rettet både mot IS og kurdiske militsgrupper.

(©NTB)