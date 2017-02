Abe har med seg jobbpakke til Trump-møte

Jobbpakken kan være en gest til Trump for å ufarliggjøre Japan mot den amerikanske presidentens kritikk. Abe foreslår nemlig å legge fram tiltak som vil skape hundretusener av nye arbeidsplasser i USA.

Å skape nye arbeidsplasser har vært blant Trumps kjernesaker og utgjør en bærebjelke i hans konsept om å "gjøre Amerika stort igjen". Dette løftet har gjerne gått på bekostning av andre land. Japan, i likhet med Kina og Mexico, har ikke unngått å bli rammet av Trumps utfall.

Japan har devaluert sin valuta for å skaffe seg fordeler i internasjonal handel, og amerikanske bilprodusenter blir diskriminert i Japan, har Trump hevdet.

Abe er svært klar over Japans avhengighet av USA både når det gjelder handel og nasjonal sikkerhet, og dro til New York rett etter valget for å møte Trump.

Når de to møtes igjen i Washington fredag, skjer det først på formelt vis i Det hvite hus. Deretter skal Abe og Trump fly til Palm Beach i Florida for å leke seg på Trumps golfbane. Abe elsker golf, uttalte Trump overfor Westwood One Sports Radio søndag.

– Vi skal spille en runde med golf, noe som er flott. Det er nettopp greia med golf – du blir bedre kjent med noen på en golfbane enn under en lunsj. Vi skal ha det moro sammen, sa Trump.

