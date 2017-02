Trumps advokater knytter somaliere i USA til islamister

Dette kom fram under høringen om Trumps omdiskuterte innreiseforbud tirsdag. Klokka 15 lokal tid, ved midnatt i Norge, begynte partene å argumentere for og mot presidentens omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk, som skulle hindre "radikale, islamistiske terrorister" i å komme til USA.

En av de tre dommerne i ankedomstolen, Michelle Friedland, ville vite om myndighetene faktisk har knyttet immigranter fra noen av de sju landene innreiseforbudet gjelder til terrorisme.

Advokat August Flentje fra justisdepartementet trakk da fram at det var noen somaliere i USA som kan knyttes til al-Shabaab. Flentje framholdt videre at presidenten i USA har rett til å vurdere trusler mot nasjonal sikkerhet. Han sa at de sju landene var på lista på grunn av avgjørelser tatt i Kongressen og av Trumps forgjenger, president Barack Obama, de siste to årene. Flentje sa også at myndighetene er kjent med at utlendinger har blitt arrestert i USA etter 11. september-angrepene i 2001, men han framla ikke bevis for disse påstandene. Årsaken skal være at saken har utviklet seg så raskt at justisdepartementet ikke har hatt nok tid til å innhente dokumentasjon.

Det er ikke ventet en avgjørelse i saken før senere denne uka, opplyser David Madden, talsperson for ankedomstolen, som befinner seg i San Francisco.

