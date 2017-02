Trump: Surrealistisk å være president

I et intervju med Fox News-reporter Bill O’Reilly forteller Trump om sitt nye liv, der han jobber lange dager, ofte med bare fire-fem timer søvn per døgn.

Trump forteller at han jobber til midnatt eller klokka ett om natten, sover litt, står opp i femtiden og spiser, leser aviser og ser nyheter på TV.

Om livet som president sier han at han er overrasket over «størrelsen, omfanget av alt» og at å være president kan være en «surrealistisk opplevelse på en spesiell måte».

– Du må bare komme deg over det for det er så mye arbeid som må gjøres.

