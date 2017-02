Salva Kiir stiller til gjenvalg

Presidentvalget i 2018 blir den første muligheten sørsudanerne har til å si sin dom over Kiirs presidentskap.

Salva Kiir ble valgt til Sør-Sudans president i 2010, ett år før landet fikk sin selvstendighet.

Et nytt presidentvalg skulle etter planen ha blitt holdt i 2015, men det ble utsatt på grunn av borgerkrigen som brøt ut i desember 2013 og som fortsatt pågår.

FN har advart om at det pågår etnisk rensing i landet og mener faren for folkemord er overhengende. Titusenvis av mennesker er drept og over tre millioner drevet på flukt de siste tre årene.

