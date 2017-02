Russisk TV: Grønnsakskrise i Norge

Det er russiske Kanal 1 som opplyser at norske, danske og britiske butikker nå rasjonerer grønt, melder Aftenposten.

– Det er for eksempel bare tillatt å selge et par hoder kål, brokkoli og salat per person, informerer TV-nyhetene Vremja på den statlige russiske TV-kanalen. Nyheten har spredt seg blant annet til ukrainske Interfax.

Bama og Coop Norge kan berolige med at nyheten ikke holder vann:

– Den dagen det blir rasjonering på grønnsaker, tror jeg vi ville visst om det, sier informasjonssjef Hanne Linnert i Bama.

– Dette ser ut til å gå inn i trenden med falske nyheter, som vi har sett mye av det siste året. De har ofte et snev av sannhet i seg, men blir kraftig fordreid eller overdrevet, sier juniorforsker Malin Østevik ved NUPIs forskningsgruppe for Russland, Eurasia og Arktis.

Snevet av sannhet stammer denne gangen fra nyhetssaker i britiske medier som Daily Mail og BBC, om at supermarkedkjedene Tesco og Morrison innførte begrensninger på hvor mange salater kundene fikk kjøpe om gangen. Årsaken er problemer med leveranser fra Spania etter en dårlig vinter.

