Trump: Mediene lar være å fortelle om terrorangrep

Trump sa mandag at mediene ignorerer terrorangrep utført av radikale jihadister:

– Dere har sett hva som hendte i Paris og Nice. Det skjer over hele Europa. Det har kommet til et punkt der det ikke lenger blir omtalt. Og i mange tilfeller ønsker ikke den svært, svært uærlige pressen å fortelle om det. De har sine grunner, og dere har skjønt det, sa Trump uten å utdype nærmere.

Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, lovet etterpå å komme med en liste over eksempler på angrep mediene har unnlatt å dekke. Senere mandag kom en liste med 78 angrep som ifølge Det hvite hus er utført eller inspirert av IS og som de mener ikke har fått tilstrekkelig medieoppmerksomhet. På lista står alt fra angrepet i Nice i fjor, der en lastebil kjørte inn i folkemengden, til mindre hendelser uten omkomne. Ifølge AP, som har sjekket lista, kan ikke alle hendelsene knyttes til IS.

I sin tordentale om pressens unnlatenhet gjorde Trump det klart at IS er en stor trussel mot USA.

– IS driver med folkemord, de begår grusomheter over hele verden. Radikale islamistiske terrorister er fast bestemt på å slå til mot vårt land.

Han listet opp angrepene 11. september, bombeangrepene mot Boston maraton, massakren på en nattklubb i Orlando og skytingen i San Bernardino som eksempler.

