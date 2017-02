- Sarkozy stilles for retten for svindel

Det franske nyhetsbyrået siterer ikke navngitte kilder, og opplysningene er ikke bekreftet. Påtalemyndigheten mener ifølge kildene at Sarkozy brukte langt mer penger på å drive valgkamp enn hva han har lov til i henhold til fransk lov.

Loven setter en grense på 22,5 millioner euro, tilsvarende 200 millioner kroner.

Han anklages også for falsk bokføring. Ifølge tiltalen brukte han falske kvitteringer fra PR-firmaet Bygmalion for å skjule pengebruken. Det var Bygmalion som organiserte deler av Sarkozys valgkamp, og selskapet anklages for omfattende svindel.

Flere av selskapets ansatte har innrømmet svindelen, og det samme gjelder flere medlemmer av Sarkozys valgkampstab. Men ingen har sagt at Sarkozy kjente til at det ble gjort noe ulovlig.

Allerede i fjor meldte påtalemyndigheten at det ville bli reist tiltale mot Sarkozy, som var Frankrikes president fra 2007 til 2012. Da han forsøkte å bli gjenvalgt i 2012, tapte han for Sosialistenes kandidat François Hollande.

Sarkozy forsøkte også å bli presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne i årets valg, men under høstens nominasjonsvalg var det François Fillon, som var statsminister under Sarkozy, som stakk av med seieren.

