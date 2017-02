Omstridt utdanningsminister godkjent i USA

Alle de demokratiske senatorene samt to republikanere stemte mot DeVos tirsdag. Dermed var det i utgangspunktet 50 stemmer for DeVos, og 50 mot.

Pence' stemme måtte til for å få henne godkjent med hårfin margin. Dette skal være første gang noensinne at visepresidenten har vært avgjørende for å godkjenne et amerikansk regjeringsmedlem.

Kristne privatskoler

Demokratene i Senatet har kritisert DeVos for manglende relevant erfaring og økonomiske interesser knyttet til organisasjoner som fremmer privatskoler.

Verken DeVos selv eller noen av barna hennes har gått på vanlig offentlig skole. Hun tilhører en svært rik familie fra delstaten Michigan og har lenge kjempet for bruk av offentlige midler til finansiering av kristne privatskoler.

Etter en høring i Senatet i forrige måned ble 59-åringen anklaget for kunnskapsløshet og nærmest latterliggjort av Demokratene.

- Hun er den minst kvalifiserte i en historisk ukvalifisert regjering, hevdet senator Chuck Schumer.

Grizzlybjørner

Under høringen var det mange som spisset ørene da DeVos fikk spørsmål om skytevåpen bør være forbudt på amerikanske skoler. Hun svarte at skoler på bygda kan trenge våpen for å beskytte seg mot grizzlybjørner.

I en demonstrasjon utenfor Kongressen tirsdag var én person utkledd som grizzlybjørn. Men verken demonstranter eller demokrater klarte å overtale flere republikanere til å stemme mot DeVos.

- Jeg vet at hun vil jobbe for å forbedre utdanningssystemet vårt så alle barn får en lysere framtid, sa Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell før avstemningen.

Susan Collins fra Maine og Lisa Murkowski fra Alaska var de eneste republikanerne som stemte mot DeVos. Begge er bekymret for at DeVos vil bidra til å svekke offentlige skoler på landsbygda.

(©NTB)