Nye anklager mot Fillon

Det er magasinet Le Canard Enchaîné som i sin onsdagsutgave skriver at Fillon skal ha brukt til sammen 45.000 euro, om lag 400.000 kroner, i offentlige midler til å betale kona Penelope etterlønn da hun sluttet som hans assistent.

Det skal ifølge magasinet ha skjedd to ganger, i 2002 og i 2013.

Fillon avviser de nye anklagene og kaller dem "løgnaktige påstander".

Det var i januar at Le Canard Enchaîné avslørte at Fillon i løpet av 15 år hadde brukt over 7 millioner kroner i offentlige midler til å betale ektefellen lønn for å være hans assistent. Hva slags arbeid Penelope Fillon utførte, er imidlertid uklart.

Fransk påtalemyndighet har innledet etterforskning, men Fillon selv avviser at han har gjort noe galt. Han avviser også at han vil trekke seg fra presidentvalgkampen.

Fillon, som tidligere har vært statsminister, er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne.

