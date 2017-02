FN: 30.000 har vendt tilbake til Mosul

Irakiske styrker innledet i oktober i fjor en offensiv mot IS i Mosul, som ligger nord i Irak.

Selv om innsatsen for å drive IS ut av byen har vist seg å være mye vanskeligere enn først antatt, kunne det irakiske militæret erklære Øst-Mosul for gjenerobret i januar.

FNs nødhjelpskoordinator opplyser tirsdag at om lag 30.000 mennesker som hadde flyktet fra Øst-Mosul, nå har vendt tilbake igjen.

IS har imidlertid fortsatt kontroll over Vest-Mosul, der det bor anslagsvis 75.000 mennesker.

IS tok kontroll over Mosul i 2014. Siden da har rundt 190.000 mennesker blitt drevet på flukt fra byen, som er delt i to av elven Tigris.

De irakiske regjeringsstyrkene støttes både av allierte militsgrupper og vestlige kampfly i kampen for å gjenerobre Mosul.

(©NTB)