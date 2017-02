Colombia innleder fredsforhandlinger med ELN

Partene møtes på nøytral grunn i Ecuador og vil forsøke å få en slutt på konflikten som har pågått i over 50 år. Norge skal etter planen legge til rette for forhandlingene sammen med Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela. Norge bidro også i forhandlingene som i fjor resulterte i en endelig fredsavtale med Colombias største geriljagruppe, FARC.

Samtalene har blitt utsatt to ganger tidligere grunnet strid om gisler. I forrige uke slapp ELN fri den tidligere parlamentarikeren Odín Sánchez, som geriljaen hadde holdt fanget i nesten ett år. Colombias myndigheter hadde satt krav om frigivelsen for at de skulle forhandle med ELN.

Mandag ble så soldaten Moreno Mahecha overlatt til Røde Kors-arbeidere. Han ble sluppet fri dagen før de formelle samtalene, noe som blir sett på som et tegn til forhandlingsvilje.

Det er forventet at en ny fredsavtale vil følge de samme linjene som avtalen med FARC, en avtale det tok fire år å komme fram til. En fredsavtale med ELN blir omtalt som helt sentralt for å forebygge at medlemmer av geriljaen tar kontroll over områder der FARC tidligere regjerte med sin lokale narkotikavirksomhet. ELN ble opprettet i 1964 og har ifølge myndighetene i Colombia om lag 1.500 medlemmer.

