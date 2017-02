Tyrkia: 748 innbrakt i IS-aksjoner

Aksjonene fant sted søndag i 29 byer, blant annet i storbyene Istanbul og Ankara, samt i byene Gaziantep og Sanliurfa nær grensen til Syria. Over 440 personer ble innbrakt av politiet, het det søndag. Men mandag morgen ble tallet oppjustert til 748 av innenriksdepartementet, uten at det forelå ytterligere detaljer.

Tyrkiske medier meldte søndag at mange av de pågrepne er utenlandske statsborgere, og flere av de pågrepne mistenkes for å ha planlagt angrep på vegne av IS.

Nyttårsaften ble 39 personer, de fleste av dem utlendinger, drept i et angrep mot en nattklubb i Istanbul. IS påtok seg ansvar for angrepet. IS hevder å ha flere celler i Tyrkia, og tyrkiske myndigheter mener både IS og kurdiske opprørere står bak flere titall terrorangrep i landet det siste året, der til sammen flere hundre mennesker ble drept.

