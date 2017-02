Trump raser mens folk strømmer til USA

Over hele verden tillater nå flyselskapene at folk fra Syria, Irak, Iran, Sudan, Somalia, Libya og Jemen reiser til USA hvis de har papirene i orden.

På flyplasser landet over meldes det om tårevåte gjensyn mellom de tilreisende og deres kjære. Ved New Yorks Kennedy Airport kunne irakere og iranere med visum rusle problemfritt gjennom passkontrollen, selv om Trump har sagt at de skal sjekkes ekstra grundig.

– Her er det "business as usual," bekrefter Camille Mackler, fra immigrasjonsmyndighetene i New York.

Reiser likevel

Fariba Tajrostami fra Iran var en av dem som gråt av glede. Hun fikk søndag møte brødrene sine, som hun ikke har sett på ni år. Hun er på vei til Dallas der mannen hennes bor og jobber. For en uke siden fikk hun ikke lov til å dra til USA fra Tyrkia, til tross for at hun har fått visum. Fredag avsa Seattle-dommeren James Robart en kjennelse mot innreiseforbudet, og Tajrostami kunne reise likevel.

President Trump gikk hardt ut mot dommeren på Twitter, og tross kritikk for dette, fortsetter Trump twittersinnet søndag.

– Jeg kan bare ikke tro at en dommer kunne sette landet vårt i slik fare. Hvis noe går galt, skyld på ham og rettsvesenet, skriver han.

– Folk strømmer inn. Ikke bra!

Ekstra grundig

I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet (Homeland Security) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig, med "ekstra grundig" i store bokstaver.

– Domstolene gjør dette arbeidet svært vanskelig!, skriver presidenten.

USA kansellerte nærmere 60.000 visum til landet da innreiseforbudet ble igangsatt på kort varsel. Fredag ble kanselleringene reversert, og grensemyndighetene fikk beskjed om å slippe inn alle med gyldige reisedokumenter.

