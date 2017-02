Trump: – Dårlig meningsmålinger er "falske nyheter"

Trump sendte ut to Twitter-meldinger med harde anklager mot amerikanske TV-stasjoner og andre medier tidlig mandag morgen lokal tid.

– Alle negative målinger er falske nyheter, akkurat som målingene til CNN, ABC og NBC i valget, skrev presidenten.

I neste melding sto det at Trump baserer seg på "akkumulering av data". Også her anklaget han medier for å spre falske nyheter.

