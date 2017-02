Rekordbeslag av kokain i Australia

Dette er tidenes største beslag av kokain i landet, og narkotikaen har en estimert gateverdi på nesten to milliarder kroner. Politiaksjonen utenfor kysten av delstaten New South Wales torsdag var et resultat av samarbeid med New Zealand og etterforskning i to og et halvt år.

Båten skal ha reist fra New Zealand til et skip sør i Stillehavet for å hente narkotikaen i januar. To personer om bord på båten ble pågrepet på stedet torsdag, mens ytterligere fire menn ble arrestert i Sydney.

Forrige rekordbeslag var i desember i fjor, også dette resultat av samarbeidet med New Zealand.

