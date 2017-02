Fillon: – Jeg har ingenting å skjule 

Fillon holdt mandag en pressekonferanse for å forsvare seg mot anklagene om at han har misbrukt offentlige midler ved å lønne sin ektefelle Penelope og to av deres barn med offentlige midler uten at de har hatt noen reelle arbeidsoppgaver.

Siden de første anklagene ble publisert, har oppslutningen om Fillon rast. Mannen som tidligere var favoritt til å vinne presidentvalget, ligger nå an til å ryke ut i første valgrunde.

Den 62 år gamle tidligere statsministeren er under press fra sine egne konservative partifeller som mener han bør trekke seg fra valgkampen.

Alain Juppé, en annen tidligere statsminister, har på Twitter gjort det klart at han ikke ønsker å overta som partiets presidentkandidat.

