Assange ber Sverige gi ham friheten tilbake

Mandag var det ett år siden et FN-panel konkluderte med at Assange er utsatt for ulovlig frihetsberøvelse, selv om han frivillig har søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Assange ber om at FN-panelets vurdering blir respektert

– Jeg ber Storbritannia og Sverige om å gjøre det rette og gjenetablere min frihet, sa Assange mandag.

Han mener de to landene bryter menneskerettighetene.

Assange har sittet i ambassaden siden 2012 for å unngå å bli sendt til Sverige der han er mistenkt for voldtekt.

Assange avviser at han har gjort noe galt, og han er overbevist om at Sverige vil utlevere ham til USA.

Der frykter han at han vil bli stilt for retten som følge av de mange hemmeligstemplede, amerikanske dokumentene som er lekket via WikiLeaks.

