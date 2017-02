Snøskred tar liv i Afghanistan og Pakistan

En talsmann for Pakistans sikkerhetsstyrker sier et skred begravde fem hus nord i byen Chitral nord i landet sent lørdag. Redningsmannskaper har hentet ut 13 døde fra skredet og jobber for å finne eventuelle overlevende. Talsmannen sier flere fortsatt er savnet etter skredet.

Også i Afghanistan har flere dager med snøfall ført til skred, som har ødelagt hus og blokkert veier sentralt og nordøst i landet. I provinsen Badakshan omkom minst 18 personer, inkludert to kvinner og tre barn, da husene deres ble rammet av skred over natten, opplyser provinsmyndighetenes talsmann Naweed Frotan.

–Titalls er fortsatt fanget, og vi forsøker å redde dem, forteller han og legger til at mange veier er sperret etter skred.

I distriktet Balkhab nord i landet døde fem mennesker i snøskred, og redningsmannskaper jobber med å grave fram minst 70 personer som er fanget i snøen, sier talsmann Zabiullah Amani i provinsen Sari Pul. Også der er mange veier sperret, og Amani sier det jobbes med å åpne dem igjen.

Vest i Afghanistan døde minst to personer og over 100 dyr på grunn av kulda i provinsen Baghdis.

Snøskred inntreffer hyppig i det fjellrike landet, og mangel på utstyr gjør ofte redningsarbeidet vanskelig. Tiår med væpnet konflikt har gjort landet til ett av verdens fattigste.

