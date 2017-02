Rolig søndag i ukrainsk by etter harde kamper

For første gang siden kampene ved byen brøt ut forrige helg, har det i den siste 24-timersperioden ikke blitt meldt om et eneste dødsfall, opplyser den ukrainske hærens talsmann Sergij Klymenko sent søndag.

Opplysningene hans bekreftes av reportere fra AFP som befinner seg i byen. Det er rolig i gatene og det kan ikke høres skyting fra utkanten av Avdijivka, der russiskvennlige opprørere og ukrainske soldater den siste uken har skutt mot hverandre.

Til sammen 27 personer er bekreftet drept i Avdijivka siden forrige søndag. I tillegg er åtte blitt drept andre steder i Øst-Ukraina i den samme uken.

Men selv om Avdijivka søndag var preget av rolig atmosfære, betyr ikke det at den muntlige våpenhvilen som trådte i kraft klokken 8 lokal tid søndag morgen, nødvendigvis vil holde. Avtalen er ikke skriftlig, påpeker Klymenko.

I en telefonsamtale med Ukrainas president Petro Porosjenko lørdag, sa USAs president Donald Trump at han vil samarbeide med Ukraina og Russland for å "gjenopprette freden langs grensen".

Lørdag ble Oleg Anasjtsjenko, den øverste militære lederen i utbryterrepublikken Luhansk øst i Ukraina, drept av en bilbombe, ifølge lokale medier.

