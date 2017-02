Folk strømmer til USA før innreiseforbud behandles

Den amerikanske presidenten led søndag et knusende nederlag da en ankedomstol i San Francisco slo fast at innreiseforbudet for borgere fra sju hovedsakelig muslimske land, ikke kan gjeninnføres mens anken er under behandling.

Ankedomstolen har bedt delstatene Washington og Minnesota, som tok innreiseforbudet til retten, om å legge fram dokumenter til støtte for sitt syn innen midnatt søndag kveld, vestkysttid (klokken 9 mandag morgen norsk tid).

Videre har justisdepartementet fått frist til klokken 18 mandag (midnatt mandag kveld norsk tid) med å legge fram mer dokumentasjon til støtte for sitt syn.

Det hvite hus er sikker på å få medhold. Forbudet er i full overensstemmelse med amerikansk lov, mener USAs visepresident Mike Pence. Men saken kan gå helt til høyesterett før en endelig avgjørelse foreligger.

- Fly nå

I mellomtiden har reisende som ble rammet av Trumps ordre, hastet av gårde for å rekke fly til USA mens ankesaken behandles.

Mange med gyldig visum fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia har allerede ankommet landet uten problemer, melder advokater og aktivister fra flere amerikanske flyplasser.

Den 33 år gamle sudanske legen Kamal Fadlalla er blant dem. Han bor i Brooklyn i New York og var på ferie i Sudan da meldingene kom om at Trump skulle innføre innreiseforbud. Fredagens kjennelse gjorde at han klarte å komme seg hjem til New York lørdag.

Irakiske Fuad Sharef, hans kone og tre barn hadde brukt to år på å skaffe seg amerikansk visum. De kom seg ikke lenger enn flyplassen i Kairo i forrige uke da de ble stanset. Men med den midlertidige opphevelsen av innreiseforbudet, ankom de søndag New York.

Maktfordelingsprinsipp

Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet.

- Det er det amerikanske maktfordelingsprinsippet – mellom den dømmende og den utøvende makten – som kommer til syne her, påpeker Blanck, som er professor ved det svenske instituttet for nordamerikastudier.

Han stusser over at Trump offentlig på Twitter har gått til angrep på den føderale dommeren i Seattle som avga kjennelsen.

- Det antyder, om man skal lese det velvillig, at Trump ikke forstår hvordan systemet fungerer, sier professoren til TT.

- Det som virkelig er uvanlig med Trumps uttalelse, er at han går rett på dommeren og kaller ham en "såkalt dommer". Det er ikke uvanlig at en president er uenig i en høyesterettsdom, men det går an å være uenig og fortsatt respektere at det ble utfallet, sier førsteamanuensis og USA-kjenner Hallvard Notaker til NTB.

"Privilegium"

Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at det generelle innreiseforbudet for flyktninger og andre borgere er grunnlovsstridig. Dagen etter ble kanselleringen av opptil 60.000 visum reversert, og grensemyndighetene fikk beskjed om å slippe inn alle med gyldige reisedokumenter.

Dommer James Robart spente buen for høyt da han sådde tvil ved presidentens makt i en sak om nasjonal sikkerhet, hevder justisdepartementet i anken som ble levert til ankedomstolen.

Presidenten har alene makt til å bestemme hvilke utlendinger som kan komme inne i landet, framholdt fungerende regjeringsadvokat Noel Francisco.

