Trump som terrorist på tysk forside

Magasinet har fått mye oppmerksomhet for forsiden med en ansiktsløs Trump i en positur som gir assosiasjoner til brutale drap gjennomført av ekstremistgrupper i Syria og Irak. Den cubansk-amerikanske kunstneren Edel Rodriguez står bak tegningen, som følges av teksten «Amerika først».

–Det er en halshogging av demokratiet, en halshogging av et hellig symbol, sier kunstneren i et intervju med Washington Post, hvor han forklarer at bildet er en reaksjon på innreiseforbudet Trump har innført for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Også Buzzfeed har omtalt forsiden, og tyske Bild har spurt om det er lov å sammenligne Trump med IS-bøddelen som var kjent som Jihadi John. Tidligere har magasinet The New Yorker vist Frihetsgudinnen med slukket fakkel, mens The Economist hadde en forside der Trump holder en molotovcocktail fulgt av teksten «en opprører i Det hvite hus».

Pressekontaktene ved presidentenes kontor har foreløpig ikke kommentert den tyske forsiden.

