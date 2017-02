SAS: Ikke fått ny informasjon fra USA om innreiseforbudet

Det opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB lørdag ettermiddag.

Han opplyser at SAS ikke har fått ny informasjon fra amerikanske myndigheter etter at en dommer i delstaten Washington fredag utstedte en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Derfor vet ikke selskapet om personer som er omfattet av innreiseforbudet, igjen kan sjekke inn på flyginger til USA.

Årsaken er at SAS' check inn-system for flyginger til USA er koblet til amerikanske immigrasjonsmyndigheters system, opplyser Johansen. Forbudet innebærer at personer fra land som er omfattet, blir nektet å sjekke inn av systemet.

- Nå vet vi ennå ikke om systemet fra amerikansk hold er oppdatert til å reflektere kjennelsen, sier Johansen, som opplyser at selskapet jobber med å få informasjon fra amerikanske myndigheter.

