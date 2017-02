Mattis: Iran er den største statlige terrorsponsoren

Irans utenriksdepartement sier det vil komme restriksjoner rettet mot «personer og bedrifter som har hatt en rolle i dannelsen og oppbyggingen av ekstreme terrorgrupper i regionen».

–Navnene på personene og bedriftene vil bli kunngjort senere, heter det i uttalelsen fra departementet.

Videre skriver iranske myndigheter at landet har rett til å utvikle raketter og annen forsvarsevne som kun skal brukes defensivt og til konvensjonelle stridshoder. Landet sier dette ikke er i strid med FN-reglene, men er rettigheter som er nedfelt i FN-pakten.

–Største terrorsponsor

USA har innført ytterligere sanksjoner mot Iran i kjølvannet av en rakettest og fordi Iran støtter houthi-opprørerne i Jemen. Tre handelsnettverk og enkeltpersoner som skal ha levert forsyninger til Irans rakettprogram er nå på sanksjonslisten.

På en pressekonferanse i Japan kom USAs ferske forsvarsminister James Mattis med et skarpt utfall mot Iran.

– Landet er den største statlige sponsoren av terror i verden, sa Mattis, men la til at USA ikke hadde noen planer om å øke antall soldater i Midtøsten.

Tysk støtte

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel er for tiden i USA, hvor han blant annet møtte Trumps ferske utenriksminister Rex Tillerson og visepresident Mike Pence.

– Jeg var veldig fornøyd med at vi hadde felles forståelse på en rekke områder, sier Gabriel. Ett av områdene hvor den tyske ministeren uttrykte forståelse for USA var i sanksjonene mot Iran. Gabriel mener rakettesten er et åpenbart brudd på FN-resolusjonene, men advarer mot å blande dette sammen med atomavtalen med Iran.

– Det er åpenbart at rakettesten ikke har noen konsekvens for atomavtalen, og at vi fortsatt støtter implementeringen av denne avtalen. Det er også klart at USA ikke har intensjoner om å stille spørsmål ved denne avtalen nå, sa Gabriel da han besøkte i FN-hovedkvarteret i New York som en del av USA-reisen fredag.

Brytere må bli hjemme

Selv om det ikke er avklart hvem som kommer til å bli rammet av Irans mottiltak, opplyser det statlige nyhetsbyrået IRNA at en gruppe amerikanske brytere ikke får delta på en viktig turnering i landet. En talsmann for iransk UD sier en spesialkomité behandlet bryternes sak og endte med å gå imot besøket. Det amerikanske bryterforbundet sier de ikke har fått formell beskjed om avgjørelsen, men sier det er «ekstremt skuffet» over det forbundet kaller en «uakseptabel situasjon».

–Bryting handler om konkurranse og å møte hverandre med god vilje gjennom idretten og er ikke noe sted for å drive politikk, sier forbundet.

