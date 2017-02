Lufthansa advarer: Innreiseforbud kan innføres på kort varsel

I likhet med en rekke andre flyselskaper kunne Lufthansa lørdag opplyse sine kunder om at Donald Trumps innreiseforbud er reversert på grunn av en kjennelse fra en føderal dommer i USA.

Den siste uka har USA annullert opptil 60.000 visum for folk fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia på grunn av presidentordren. Utenriksdepartementet i Washington bekreftet lørdag at visumene nå er gyldige igjen. Mange som tidligere har blitt nektet innreise, kunne dermed sette seg på et fly til USA.

Men Trump har bedt sitt justisdepartement om å gå rettens vei for å oppheve dommerens midlertidige forføyning. Lufthansa advarer i en melding på sine nettsider lørdag at det "når som helst kan oppstå endringer på kort varsel i innreisereguleringene".

Flyselskapet påpeker at den endelige beslutning om innreise foretas av amerikanske myndigheter.

(©NTB)