Japan og USA vil styrke forsvarsbåndene

Sikkerhetsalliansen mellom de to landene er «en hjørnesten for fred, velstand og frihet» i Asia og Stillehavsregionen, sier USAs nyutnevnte forsvarsminister James Mattis, som er på besøk hos sin japanske kollega Tomomi Inada. Mattis lover å jobbe tett med Japan for å utvikle det gode forholdet.

Den amerikanske eksgeneralen er på sin første reise etter at han tok over ledelsen av Pentagon, og han kom til Japan etter først å ha besøkt Sør-Korea tidligere i uken. Som i Sør-Korea, var bekymringen for Nord-Koreas rakettprogram noe av det ministrene i Tokyo snakket om. I fjor sendte regimet i det lukkede landet opp rundt 20 ballistiske missiler og gjennomførte to atomtester.

De to landene i Øst-Asia har også vært urolige for forholdet til USA etter at president Donald Trump i valgkampen satte spørsmålstegn ved verdien av å samarbeide med dem. Fredag forsikret Mattis dem om USAs fortsatte forpliktelse. Han advarte også Nord-Korea og sa at enhver bruk av atomvåpen mot USA eller landets allierte, vil bli møtt med et «effektivt og overveldende» svar.

