Brasils tidligere førstedame er død

Marisa Letícia Lula da Silva ble lagt inn på sykehus 24. januar etter å ha blitt rammet av et slag. Hun døde like før klokken 19 fredag kveld, opplyser sykehuset.

Ekspresidenten Lula bekrefter dødsfallet på Facebook og omtaler kona som «Brasils evige førstedame». De to giftet seg i 1974 etter at de begge hadde mistet sine tidligere ektefeller noen år før. Marisa sto alltid ved sin ektemanns side og levde opp til ekteskapsløftet om å være der i gode og onde dager. I september ble hun korrupsjonssiktet i samme sak som ektemannen, men paret nektet for å ha gjort noe galt.

Både Marisa og Lula var svært populære, og da hun havnet på sykehus, ble det sett på som en samlende faktor i et land som for tiden er svært polarisert. Både Lulas forgjenger og dagens president – Michel Temer som erstattet Lulas håndplukkede etterfølger – besøkte sykehuset for å uttrykke sin medfølelse.

